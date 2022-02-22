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Spor, Futbol

Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan   | 22.02.2022
Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 26. haftasında oynanan karşılaşmalarda yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı. Göztepe'nin ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarında yer bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketleri sebebiyle PFDK'ye sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'ın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaretleri nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi. Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü'nün de talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'nın ise hakareti nedeniyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Altınordu'nun çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Manisa FK'lı futbolcu Nino Kouter'in ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

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