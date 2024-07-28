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Spor, Futbol

Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri yarın satışa çıkacak

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile 1 Temmuz Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın saat 11.00'de satışa sunulacak.

Göktuğ Ergün  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri yarın satışa çıkacak

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B Blok 4 bin 500, VIP Platinum A-C Blok 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, batı tribün bin, doğu tribün 800, fırtına tribün 700, güney-kuzey kale arkası tribün biletlerinin ise 350 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Müsabakada, Passolig kart uygulamasının zorunlu olduğu da kaydedildi.

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