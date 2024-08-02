Turkcell Süper Kupa, İstanbul'da sahibini bulacak

Istanbul
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.
Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.
Süper Kupa'da 9. randevu
1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.
Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.
İlk kupa Beşiktaş'ın
Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.
Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.
En fazla Galatasaray kazandı
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.
İlk maçlar Almanya'da oynandı
Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.
Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.
2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı
Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.
İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.
Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa'da yapılan 12 karşılaşmada Galatasaray 6 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor 2'şer, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez kupa sevinci yaşadı.
Son kupa 1 dakika oynandı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü.
İki ekip arasında 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması gereken Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından oynanamadı. TFF, karşılaşmayı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatma kararı aldı.
Fenerbahçe Kulübünün müsabaka öncesi bazı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi.
TFF Yönetim Kurulu, kupayı 3-0 hükmen galip saydığı sarı-kırmızılı takıma verdi.
Rekabette öne çıkan notlar
Rekabetin ilk randevusu olan ve 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.
Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci müsabakasında Mehmet Leblebi kaydetti.
Rekabetin golcüleri
İki takım arasındaki rekabette Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.
Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.
Bir maçta en çok gol atanlar
Rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç.
Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.
Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, Adrian Ilie ve Milan Baros, bir maçta 3'er gol atma başarısı gösterdi.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan milli küme karşılaşmasında elde edildi.
Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.
Seyircisiz derbiler
Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti.
Sarı-kırmızılı takımın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 99 yılı aşkın tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ekip, biri RAMS Park diğeri de Tüpraş Stadı'nda olmak üzere iki mücadeleyi taraftarsız oynadı.
En çok oynayanlar
Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.
Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.
En gollü maçlar
Rakipler arasında yapılan en gollü maçta, meşin yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi.
Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 355 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.
Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam 9'ar gol gitti.
4-4'lük maçlar
Taraflar arasındaki maçlarda en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.
İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı ve 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 beraberlikle sonuçlandı.
Galibiyet özlemi çekilen yıllar
İki takım, 99 yılı aşkın rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.
Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 mücadelede rakibini yenemedi.
İki takımda da oynayanlar
Rekabette birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi.
Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin, Ryan Babel, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Günay Güvenç bulunuyor.
En erken derbiyi oynadılar
Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray (3-3) maçı, aynı zamanda lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti.
1959 yılında başlayan ligde bundan önce "Üç büyükler" arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmıştı.
Seyirci rekoru kırıldı
Galatasaray ile Beşiktaş arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.
Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.
Süper Lig'in daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003'te yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.
Tamamlanamayan derbi
Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle uzatma bölümünde tatil edildi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle 2-1 öne geçti.
Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Felipe Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve müsabakayı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.
Galatasaray ile Beşiktaş 356. randevuya çıkıyor
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 355 maçın 127'sini Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.
Taraflar arasındaki tarihi rekabette sarı-kırmızılıların attığı 496 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.
Süper Kupa'da 3. kez
İki takım, organizasyonun Süper Kupa adıyla oynanmaya başlandığı dönemde 3. kez karşı karşıya gelecek.
Daha önce oynanan iki finalden iki ekip de birer kupa sevinciyle ayrılmayı başardı.
Süper Kupa adıyla 2006'dan itibaren düzenlenmeye başlanan organizasyonun ilkinde Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.
Almanya’nın Frankfurt kentinde 30 Temmuz 2006’da Galatasaray ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Mert Nobre’nin golüyle rakibini 1-0 yenerek ilk kupayı müzesine götürdü.
Konya'da 13 Ağustos 2016'da iki takım arasında yapılan kupa maç sonucunda ise Galatasaray güldü. Normal süresi 0-0 ve uzatmaları 1-1 tamamlanan maçta sarı-kırmızılılar penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.
Beşiktaş, yeni sezona kupayla başlamayı hedefliyor
Geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'a üstünlük kurarak 2024-2025'e iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.
Geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kadrosuna kattığı oyuncularla yeni sezona taraftarına kupa hediye ederek girmeye çalışacak.
Süper Kupa'yı 2 kez kazandı
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı 2 kez müzesine götürdü.
Siyah-beyazlı ekip, 2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Almanya'nın Frankfurt kentinde 30 Temmuz 2006'da oynanan müsabakayı Mert Nobre'nin attığı golle 1-0 kazanan Beşiktaş, kupanın ilk şampiyonu oldu.
"Kara Kartal", Süper Kupa'da ikinci ve son kez ise 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.
Katar'ın başkenti Doha'da 5 Ocak 2022'de Antalyaspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson'ın kendi kalesi ile rakip filelere attığı goller sonucunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.
Siyah-beyazlı takım, organizasyonda 2007, 2009, 2016 ve 2017'de ise rakiplerine mağlup olarak kupaya uzanamadı.
Dört transfer yaptı
Beşiktaş, birinci transfer ve tescil döneminde şu ana kadar 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Geçen sezon transfer ettiği oyunculardan istediği verimi alamayan ve kadro istikrarı yakalamakta zorlanan siyah-beyazlılar, bu kez ince eleyip sık dokuyor.
Savunmayı Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ile kuvvetlendiren "Kara Kartal", 10 numara bölgesindeki boşluğu ise Portekizli oyuncu Rafa Silva ile doldurdu.
Geçen sezon gol yollarında beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, altın ayakkabı sahibi İtalyan santrfor Ciro Immobile'yi kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi.
Siyah-beyazlı ekip, tek yerli transferini ise sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.
Altı hazırlık maçı oynadı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 maç yapan Beşiktaş, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da İstanbul'da başladı.
10 Temmuz'a kadar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan Beşiktaş, ardından kamp çalışmaları için Slovenya'nın Maribor kentine gitti.
Maribor'da 10 günlük hazırlık süreci geçiren siyah-beyazlılar, oynadığı özel maçlarda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilirken, Grazer AK'yi ise 5-1 mağlup etti.
Beşiktaş, İstanbul'da ve Kocaeli'de yaptığı özel müsabakalarda ise Gençlerbirliği'ne 2-0, Sakaryaspor'a 2-1 üstünlük kurdu, Ümraniyespor ve Bandırmaspor ile de 0-0 berabere kaldı.
Slovenya kampının yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu
Beşiktaş'ın 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, yeni sezon öncesinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı.
Güçlü fiziğiyle dikkati çeken genç futbolcu, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst'un gözüne girmeyi başardı.
Van Bronckhorst'un yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında 3 gol kaydeden Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ileri uçta forma şansı vermesi bekleniyor.
Şampiyon Galatasaray, sezonu Turkcell Süper Kupa maçıyla açacak
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan Galatasaray, 7 kez bu mutluluğu yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip- 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Sezona kupayla başlama hedefindeki Galatasaray, müzesindeki Süper Kupa sayısını 8'e çıkarmak istiyor.
Şampiyon kadroyu korudu
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste şampiyonluğa ulaşan kadrodaki önemli futbolcularını ekipte tuttu.
Geçen sezon kadroda yer alan Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, 2 önemli oyuncuyu ise ekibe dahil etti.
Fenerbahçe'de 41 resmi müsabakada 24 gol atan Belçikalı santrfor Michy Batshuayi transfer eden sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşında olmasına rağmen Danimarka'nın Kopenhag takımında altyapı karşılaşmaları dahil 138 maça çıkan sağ bek Elias Jelert'i de kadrosuna kattı.
Beş hazırlık maçı yaptı
Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında 5 maç oynadı.
Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti.
Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.
Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti.
Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.
Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli futbolcular da katıldı.
Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.
Hazırlık maçlarının golcüleri
Galatasaray'ın oynadığı 5 hazırlık maçında 7 futbolcu fileleri havalandırdı.
Eyüpspor'dan kiralıktan dönen stoper Metehan Baltacı, attığı 2 golle dikkati çekti. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens ve Hakim Ziyech de ikişer kez fileleri havalandırdı.
Hazırlık müsabakalarında Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Wilfried Zaha ve yeni transfer Michy Batshuayi birer kez gol sevinci yaşadı.
Kampların öne çıkanları
Galatasaray'da birçok futbolcu kamptaki performansıyla dikkati çekti.
Sarı-kırmızılı ekibin iki sezon üst üste şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, takımla ilk kez sezon başı kampı geçirdi. Geçen sezon performansını etkileyen sakatlığını atlatan Icardi, sezona hazır girdi.
Geçen sezon kamp görmeyen Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech de hazırlık sürecinde istekli ve hırslı görüntüleriyle öne çıktı.
Kiralıktan dönen ve tatilde çalışmalarını sürdüren Yusuf Demir, kampa hazır gelen futbolculardan oldu. Yusuf, hazırlık maçlarında etkili performans sergiledi.ıyla ön plana çıktı.
Genç oyuncular Metehan Baltacı, Ali Yeşilyurt, Eyüp Aydın, Efe Akman ve Gökdeniz Gürpüz'ün performansları da beğenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.