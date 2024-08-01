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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir tur atladı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu San Marino ekibi La Fiorita'yı 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Can Öcal  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
RAMS Başakşehir tur atladı Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

İstanbul

13. dakikada Başakşehir öne geçti. Pelkas'ın pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'a aktardı. Berkay Özcan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Piatek, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-1.

31. dakikada Başakşehir ikinci golünü attı. Piatek'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı civarında meşin yuvarlakla buluşan Pelkas, pasını yanında bulunan Davidson'a aktardı. Davidson'un şutu sonrası La Fiorita savunmasından dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

35. dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte bulunan Piatek, kafayla altıpasın içinde bulunan Hamza Güreler'e topu aktardı. Hamza Güreler, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazından attığı pasta topla buluşan Berkay Özcan, penaltı noktası civarından şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

83. dakikada Keny, pasını Berkay Özcan'a aktardı. Berkay Özcan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şut, üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Piatek maça son noktayı koydu. Figueiredo'nun ortasında penaltı noktası civarında Keny, topa kafayla vurdu. Piatek, kaleci Zavoli'nin çeldiği topu tamamlayarak fileleri sarstı: 0-4.

Karşılaşma, Başakşehir'in 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi. İlk maçı da 6-1 kazanan Başakşehir, 3. eleme turunda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibinin rakibi oldu.

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