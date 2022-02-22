Medipol Başakşehir galibiyet serisini 4 maça yükseltti

İstanbul
İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
2. dakikada Medpol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına yaklaşan ve açısını düzelten Gulbrandsen'in sert şutunda kaleci Sehiç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
19. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında, Guilherme'nin altı pas önüne gönderdiği topa Skubic kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.
26. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Chadli'den aldığı pasla Konya ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, iki rakibinden kurtulup, şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
37. dakikada Konyaspor öne geçti. Savunmadan kaptığı topla hızla çıkan Michalak, orta sahadaki Soner'e pasını attı. Soner bekletmeden soldan bindiren Bytyqi'nin önüne topu gönderdi. Ceza sahasına giren Bytyxi, kaleci Volkan'ın üzerinden topu ağlara yolladı: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler, sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin önüne pasını attı. Son çizgiye inen Ömer Ali, yerden pasını gönderdi, Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
60. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Serdar'ın altı pas önüne çevirdiği topa Aleksic kayarak vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
62. dakikada Başakşehir öne geçti. Turuncu-lacivertli takımın Konya sol kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına Aleksic geçti. Aleksic'in arka direğe gönderdiği topu Duarte kafa ile altı pas içine indirdi, Konya savunmasında Musa Çağıran'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
75. dakikada Konyaspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Rahmanovic, ceza sahasındaki Bytyqi'ye pasını atı. Rakibinden kurtulan Bytyqi çok sert vurdu, kaleci Volkan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.
84. dakikada ev sahibi takım 3. golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Atabey sağ kanattan ceza sahasına girdi, yerden gönderdiği topa Gulbrandsen yakın mesafeden gelişine vurdu, kaleci Sehiç topu kornere çeldi.
90+4. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Bytyqi'nin kullandığı kornerde arka direkte Ahmed Hassan yakın mesafeden kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Gulbrandsen 4. golünü attı
Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbradsen, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü Konyaspor'a attı.
Mücadelenin 49. dakikasında fileleri havalandıran Gulbrandsen, skoru 1-1'e getiren isim oldu.
Ndayishimiye sakatlandı
Medipol Başakşehir'in Burundili savunma oyuncusu Youssuf Ndayishimiye mücadelenin 22. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Arka adalesini tutarak yerde kalan oyuncunun yerine 24. dakikada Alexandru Epureanu oyuna dahil oldu.
''Hedefimiz her zaman zirveye gitmek, bunu hafta hafta gösteriyoruz"
Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, ortaya koydukları futbol ve galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.
Sözer, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu, iki takımı da tebrik etmek gerek. Çok hızlı bir maç oldu. İlk yarı karşılıklı pozisyonlar oldu. Kontra ataktan Konya golü attı, devreye girdik. İkinci yarı çok büyük istekle başladık, iki çok güzel golle maçı aldık. Hedefimiz galibiyetti. Hedefimiz her zaman zirveye gitmek, bunu hafta hafta gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
Birçok eksik oyuncuları olduğunu hatırlatan Erdinç Sözer şöyle konuştu:
"Takım olarak sahaya çıkıyoruz. Her zaman tek tek oyuncular üzerinden oyuna bakmıyoruz. bir aile gibi sahaya çıkıyoruz. En çok bunu övmek gerek. Bugünkü oyuncular son zaman az oynadı. Alex, Fredi, Sasha, Emre Çolak olsun hepsi takıma istediğimiz katkıyı veriyor. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Eksiğimiz çoktu ama yine takım olarak sahaya çıktık. Hedefimiz galibiyetti bunu bu takımla aldık, o yüzden takımı tebrik etmek gerek. Atabey girdi, bu sene çok az maç oynadı ama gösterdiği mücadeleye saygı duyuyorum. Biz ekip olarak, en çok buna seviniyoruz."
Sözer, Youssouf Ndayishimiye'nin sakatlığının sorulması üzerine ise ""Şu ana kadar haber alamadık. Üst bölgede zorluk çekti. Yarın kontrol edip haber vereceğiz." yanıtını verdi.
Erdinç Sözer takımın hedefleriyle ilgili olarak ise, "Zirveyi istiyoruz. Konya ikinci, onları yendik, çok az puan farkı kaldı. Maçta maç hedefimiz var. Birinci olabilirsek birinci, ikinci olabilirsek ikinci, bunu her maç gösteriyoruz." şeklinde konuştu.
"Bizim çok iyi götürdüğümüz bir ligdi ama üç haftadır istemediğimiz sonuçlar var''
İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.
Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
"Önemli bir maçtı. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra liderle aramızdaki fark zaten açıldı ama tabii ki ligin hedefleri bitmiyor, her sıralama önemli. En yukarıda bitirmek istiyoruz. Bugün de onun için değerli bir maçtı. Kontrollü bir oyunla, pozisyon vermeyerek ve topa sahip olarak maçı sürdürmek istemiştik. Planımız da istediğimiz gibi işledi ve golü de bulduk. Ancak ikinci yarının başında bir pozisyon hatasıyla erken bir gol yedik. Dakikalar 1-0 devam etseydi oyunun farklı bir hikayesi olabilirdi. Sonrasında çok kötü bir duran top golü yedik. Takım maça asıldı ve girişimlerde bulundu ama muvaffak olamadık. Başakşehir’i kutluyorum. Bizim çok iyi götürdüğümüz bir ligdi ama üç haftadır istemediğimiz sonuçlar var. Kasımpaşa maçında takım savunmasıyla ilgili sıkıntılar yaşadık ama bugün oynanan oyuna bir şey diyemem. Üçüncü bölgede daha efektif olabilirdik. Üç maçtır işler iyi gitmiyor diye panik yapacak halimiz yok. İyi bir takımız ve takımıma olan güvenim hala devam ediyor. Biz bu düzenli oyunu oynamaya devam edip bunları skora yansıtmaya çalışacağız."
İlhan Palut, maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlik hakkında ise, "Maçtan sonra gerilimler olabiliyor. Bizim sitemimiz oyunun akması yönündeydi. Başakşehir kazanabilir, biz kazanabiliriz ama her ofsayt 40 saniye, her aut 50 saniye, değişiklikler 1 dakika sürüyor. Bizim oyunun akmasıyla ilgili talebimiz oldu ama daha sakin olmak lazım. Bazı şeyler bizde kalsın." açıklamasında bulundu.
Palut, "Lider Trabzonspor ile fark açıldı. Konyaspor için hedef ikinciliktir diyebilir miyiz?" sorusuna ise "Diyabeliriz. Hedef ikinci sırayı korumak. Artık yukarıyı, şampiyonu belirleyebilecek tek bir takım var, o da Trabzonspor. Çok büyük hatalar yapmaz iseler, bir savrulma yaşamazlar ise şu anda öyle bir görüntüleri de yok, başka bir ihtimal görünmüyor. O yüzden ikinci sıra daha gerçekçi bir hedef. Altta bizi zorlayan takımlar için de aynı şekilde." yanıtını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.