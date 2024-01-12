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Spor, Futbol

Süper Lig'de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi uygulanmaya başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısındaki maçlarda Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu.

Emrah Oktay  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Süper Lig'de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi uygulanmaya başlayacak

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılacak.

20 süper lig stadyumunda altyapı kurulumları tamamlandı

Sistem, Süper Lig maçlarının oynandığı 20 stada kuruldu.

Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlandı. Testleri yapılan, TFF Video Yardımcı Hakem (VAR) Danışmanı Pawel Gill, Merkez Hakem Kurulu yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

Ofsayt incelemeleri hızlanacak

Sistemin uygulanmaya başlamasıyla ofsayt inceleme süreleri kısalacak.

Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek. Sistem sayesinde 3 dakikaları bulan inceleme süreleri saniyelere inecek.

Türk Telekom'dan teknolojik altyapı desteği

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne Türk Telekom'un güçlü fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu.

Uzun yıllardır Türk futboluna destek veren Türk Telekom, Türk futbolunun dijital dönüşümüne ve yeni teknolojilerin Türk futboluna kazandırılmasında önemli rol oynuyor.

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