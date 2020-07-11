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Spor, Futbol

Süper Lig'de 'Antalya derbisi' heyecanı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor ile 13. randevuya çıkacak.

Oktay Özden   | 11.07.2020
Süper Lig'de 'Antalya derbisi' heyecanı

Antalya

Antalya'nın Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, sezonun sona ermesine 2 hafta kala 13. kez karşılaşacak.

Ligde 38 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor ile 51. puanla 6. sırada bulunan Alanyaspor arasında yarın Antalya Stadı'nda oynanacak 32. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. 

Alanyaspor'un 6-4'lük üstünlüğü

Antalya derbisinde 13. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 3'ü iç sahada 4 galibiyeti var. Antalya takımları iki maçta ise yenişemedi.

Bu sezon 15. haftada 13 Aralık 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, golsüz sona erdi.

Antalyaspor, 12. randevuda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 18 Haziran'da Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup oldu. 

Süğlün: "Tek şehrin iki takımıyız" 

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın bir başka Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecekleri maçta sevinen taraf olmak istediklerini söyledi.

"Antalya'nın iki kardeş takımı bir kez daha karşı karşıya gelecek." ifadesini kullanan Süğlün, her iki takım oyuncuları arasında dostça mücadele olacağına inandığını vurguladı.

Murat Süğlün, futbol adına güzel karşılaşma olacağını belirterek, "Tek şehrin iki takımıyız. Kupada şanssız bir durum yaşadık. Ama ligde çok farklı oynayan bir Antalyaspor var. Yine dostluk çerçevesinde çok güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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