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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulundan Josef de Souza'nın cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık men cezasını 1 maça indirdi.

Süha Gür   | 05.11.2020
TFF Tahkim Kurulundan Josef de Souza'nın cezasına indirim

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş'ın itirazını incelediği ve olayın oluş şekli ile Tahkim Kurulunun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alarak oyuncunun 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kurulun TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'un 3 puan silme cezasını da oy birliğiyle kaldırdığı ifade edildi.

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