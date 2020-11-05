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Spor, Futbol, Koronavirüs

Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi

Futbolda bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Emrah Oktay   | 05.11.2020
Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulundan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir üst klasman hakemin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.

Hakemde, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandı. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemin, yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecek.

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