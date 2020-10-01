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Türkiye

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde mesai düzenlemesine gidildi

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 01.10.2020
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde mesai düzenlemesine gidildi

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

Salgın süresince kent genelinde, çalışma statüsüne bakılmaksızın Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sürekli işçilerin toplu taşıma kullanım sıklığının azaltılması, Kovid-19 yayılımının engellenmesi ve 24 saat çalışma esasına göre çalışan kurumlarda vardiya değişimlerinde oluşacak hizmet aksamasının önlenmesi amacıyla bazı ek tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, sürekli işçilerin, kendi talepleri olması halinde haftalık çalışma saatleri ve aylık toplam çalışılması gereken süre dikkate alınarak günlük 24 saat üzerinden çalışmalarına izin verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesi amacıyla kaymakam ve ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstereceği, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği bildirildi.

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