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Dünya, Koronavirüs

DSÖ: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla

DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibarıyla 1 milyonu geçtiğinin teyit edildiğini belirterek, "Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek." dedi.

Bayram Altuğ   | 30.09.2020
DSÖ: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen etkinliğe video konferans yoluyla katıldı.

Salgının dünya genelinde gidişatına değinen Ghebreyesus, "Dün, Kovid-19'a karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Bireylerin, toplumlar ve ekonomilerin korku ve belirsizliğin pençesinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Bilim, bize yeni testler, terapötikler ve umarız ki bir aşı şeklinde çözümler sunuyor. Ancak dayanışma olmadan bilim ve çözümler etkisiz kalacaktır." uyarısında bulundu.

DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) hakkında da bilgi veren Ghebreyesus, dünya nüfusunun yüzde 70'ine tekabül eden 167 ülkenin şimdiye kadar COVAX'a katıldığını bildirdi.

Kovid-19 aşısının tüm ülkelere eşit ve adil şekilde dağıtılmasını amaçlayan COVAX'a Çin, Rusya ve ABD ise henüz katılmadı.

DSÖ, COVAX vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmayı hedefliyor.

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