Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında yaşanan, Sırp askerlerince en az 8 bin 372 Boşnak sivilin ölümüyle sonuçlanan soykırımın 25.yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenleniyor.
logo
Spor

Pedallar 15 Temmuz'da şehitler için çevrilecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kastamonu ve Muğla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yol yarışları düzenleyecek.

Erkan Tiryaki   | 11.07.2020
Pedallar 15 Temmuz'da şehitler için çevrilecek

Ankara

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla iki ilde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Yarışları" düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kastamonu ve Muğla'da düzenlenecek yarışların il bazında yapılacağı belirtilerek, "Kastamonu ve Marmaris/Muğla'daki sporcularımız kendi şehirlerinde demokrasi şehitlerimizi anacaklardır. 2021 yılı gelecek sezonumuzda düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Yarışları; genel katılım şeklinde olacak ve bütün kategoriler mevcut olmak üzere Türkiye Şampiyonası olarak düzenlenecektir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda
Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı
Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla ölü ve vaka sayısı 8 kat arttı
Çin'de 2, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 630 bini geçti

Benzer haberler

Pedallar 15 Temmuz'da şehitler için çevrilecek

Pedallar 15 Temmuz'da şehitler için çevrilecek

Taşköprü sarımsağı tezgahlardaki yerini aldı

'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü'nde bisiklet turu ve yelken etkinliği

Futbol topu sandı 5 kilogram ağırlığında mantar çıktı

Futbol topu sandı 5 kilogram ağırlığında mantar çıktı
Muğla'da mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'da mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı
Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu

Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu