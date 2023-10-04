Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam
7 Ekim Cumartesi:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman
16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor: Mert Güzenge
19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
8 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitigen
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete KalkavanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.