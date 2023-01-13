Yukatel Kayserispor sahasında kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendi.
Kayseri
10. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun ceza sahası yakınından sert vuruşunda topu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
24. dakikada Kayserispor öne geçti. Kornerden gelen topa iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
31. dakikada Kayserispor skoru 2-0 yaptı. Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kemen'in düzgün ve sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
36. dakikada Mensah'ın sert vuruşunda top defansa çarptı. Topu takip eden kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde Kemen'in vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın önünde kaldı. Gökhan'ın gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
49. dakikada Kayserisporlu Kemen'in sol kanattan sert vuruşunda, topu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.
51. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topa Robin Yalçın, ceza sahası dışından gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
56. dakikada sol kanattan yapılan ortada topla buluşan Cardosa'nın penaltı noktasından vurduğu meşin yuvarlağı kaleci ayaklarıyla uzaklaştırdı.
69. dakikada Kayserispor farkı yeniden 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde Kemen'in rakiplerini çalımlayarak vurduğu sert şutta, top filelere gitti: 4-1.
Maç ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.