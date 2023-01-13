Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Fransa'da Büyükler Dünya Kupası'nda ana tabloda
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Büyükler Dünya Kupası'nda milli eskrimci İrem Karamete Baldini, ön eleme karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda ay-yıldızlı sporcu yarın TSİ 14.10'da, Fransız rakibi Pauline Ranvier ile tablo-64'te mücadele edecek.
Öte yandan Paris'te mücadele eden diğer milli eskrimciler Lal Ertün 115'inci, Alp Eyüpoğlu 172'nci, Emre Akıalp 237'nci ve Baha Baykal Çetinel organizasyona 252. sıradan veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.