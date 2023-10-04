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Spor, Futbol

Samsunspor'da futbol direktörlüğüne Fuat Çapa getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbol direktörlüğüne Fuat Çapa getirildi.

İlyas Gün  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Samsunspor'da futbol direktörlüğüne Fuat Çapa getirildi

Samsun

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda tesis edilen futbol direktörlüğü görevine Fuat Çapa'nın getirildiği duyuruldu.

Daha önce Samsunspor'da teknik direktör olarak görev yapan Çapa'nın, bundan böyle görevlendirilecek yabancı hoca ile takımın yönetiminden tam yetkiyle sorumlu olacağı belirtilerek, "Futbol direktörümüze yeni görevinde başarılar diler alınan bu kararın takımımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

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