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Spor, Futbol

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 35. hafta mücadelesi yarın yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 15.04.2021
Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fatih Karagümrük'ün maç oynamadan (bay) geçtiği ligin 35. haftasının programı şöyle:

Yarın:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

17 Nisan Cumartesi:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

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