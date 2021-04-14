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Spor, Futbol

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin önce sağlığına sonra futbola kavuşmasını umuyor

Galatasaray, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui'nin sağlık sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Süha Gür   | 14.04.2021
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin önce sağlığına sonra futbola kavuşmasını umuyor

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün ABD'den dönerek Florya'da takımımıza bir ziyaret gerçekleştiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui'nin tedavi süreci, sponsor hastanemiz Liv Hospital ile birlikte ABD'de bulunan ve kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak şekilde yürütülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Omar Elabdellaoui'nin ilk müdahalesinin Türkiye'de yapıldığı, daha sonra ABD'de göz kapağından bir operasyon geçirdiğinin bildirildiği açıklamada, "Bundan sonraki süreçte ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu planlanıyor. Ümit ediyoruz, bu süreç başarıyla tamamlandıktan sonra öncelikle sağlığına kavuşacak, ardından da futbola dönecek." denildi.

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