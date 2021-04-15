Euro
9.66
Dolar
8.05
BIST 100
1,413.77
Altın
1,745.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta açılış maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Mutlu Demirtaştan   | 15.04.2021
ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 28 maçın 27'sini kazanan Anadolu Efes, önceki haftalarda play-off'lara lider girmeyi garantiledi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Nisan Cumartesi:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.15 Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

17.30 OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka (Ankara)

18 Nisan Pazar:

13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)

15.15 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)

17.15 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

Öte yandan Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşılaşması ertelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 825 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artıyor
Brezilya'da 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 459 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde iki erteleme maçı yarın oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Kovid-19 nedeniyle 2 maç ertelendi