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Spor, Futbol

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ercan Çakar   | 13.04.2021
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Istanbul

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas, dar alanda top kontrolü ve kanatlardan ortalarla şut çalışmaları yaptığı aktarıldı. Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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