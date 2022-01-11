Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Kurul; yüzde 25 sapmayla Fenerbahçe için 667 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 662, Beşiktaş'a 552 ve Trabzonspor'a 387 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
Takım Harcama
%25 Sapma
Takımlar
Limiti TL
Dahil Tutar TL
1.Beşiktaş
441.838.946
552.298.683
2.Galatasaray
529.655.675
662.069.594
3.Fenerbahçe
534.220.142
667.775.177
4.Trabzonspor
309.648.760
387.060.950
5.Demir Grup Sivasspor
147.639.765
184.549.707
6.Atakaş Hatayspor
190.837.741
238.547.176
7.Aytemiz Alanyaspor
157.804.279
197.255.348
8.Fatih Karagümrük
126.714.188
158.392.736
9.Gaziantep FK
189.880.341
237.350.426
10.Göztepe
110.545.038
138.181.297
11.Konyaspor
98.400.245
123.000.306
12.Medipol Başakşehir
180.561.241
225.701.551
13.Çaykur Rizespor
244.183.405
305.229.257
14.Kasımpaşa
110.713.696
138.392.119
15. Yeni Malatyaspor
94.127.963
117.659.953
16.Antalyaspor
109.813.999
137.267.499
17.Kayserispor
98.892.991
123.616.239
18.Adana Demirspor
176.510.844
220.638.555
19.Giresunspor
116.218.789
145.273.486
20.Altay
116.354.093
145.442.616
Bu arada kulüplerin harcama limitleri harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.