Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, zirvede puan farkını açtı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı.
Sivas/İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 yendi.
3. dakikada Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, top defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Mertens'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
8. dakikada Mertens'in ara pasında kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topa sert vurdu ancak top kale direğinin yanından auta çıktı.
12. dakikada Poungouras'ın uzun pasında ceza sahası önünde Manaj topu kontrol etti, rakibinden sıyrılmak isteyen Manaj'ın topuna Metehan Baltacı elle müdahale etti. Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Turgut Doman, 16. dakikada Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.
16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutu kaleci Muslera'dan oyun alanına döndü.
25. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Manaj, ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Direkten dönen topu önünde bulan Rodrigues, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0
36. dakikada Mertens'in serbest vuruşunda, kaleci Nikolic topu kurtardı.
36. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanatan verdiği ara pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert vuruşunda, kaleci Nikolic'in kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen'in kafa vuruşunda, toıp kaleci Nikolic'te kaldı.
45+2. dakikada Rodrigues'in ortasında Manaj'ın gelişine sert şutunda, üstt direğe çarpan top oyun alanına döndü.
45+6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında kaleci Nikolic'in Osimhen düşürmesi sonucu hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.
45+9. dakikada Osimhen'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 1-2
49. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında, ceza sahasında Koita'nın kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
53. dakikada Galatasaray 3-1 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlara gitti.
57. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda, kaleye giden topu Muslera son anda çeldi.
61. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere gönderdi.
88. dakikada Torreira'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
90+1. dakikada Sonko'nun uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bekir Turaç Böke, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, Süper Lig'in tek namağlup takımı olan Galatasaray, 14. maçında 12. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 38'e taşıdı.
En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde mağlup olduğu haftada hata yapmayan "Cimbom", zirvede puan farkını 6'ya çıkardı.
Sivasspor ise bu sezon 7. kez mağlup olarak 18 puanda kaldı.
Son 3 maçta geri düşmesine rağmen yenilmedi
Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta ilk golü yemesine rağmen mağlup olmadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen "Cimbom", üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu.
Son olarak Sivasspor maçında 1-0 geri düşen Galatasaray, eksik olmasına rağmen geri dönerek rakibini 3-2 mağlup etti.
Deplasmanda kazanma serisini 15 maç
Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 15 maçını kazandı.
Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 6. maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 15 maçlık seri yakaladı.
Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek kendi rekorunu bir adım ileri taşıdı.
Son 17 resmi maçta yenilmedi
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.
İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
İki maç sonra galip geldi
Galatasaray, 2 maçlık kazanamama serisini Sivasspor maçıyla sonlandırdı.
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşılaşması öncesindeki 2 resmi maçından beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Net Global Sivasspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, beraberlik serisini bitirdi.
Osimhen 10 gole ulaştı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, resmi maçlardaki gol sayısını 10'a yükseltti.
Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 10 resmi maçın 7'sinde fileleri havalandırdı.
Sivasspor müsabakasıyla Süper Lig'deki 9. maçına çıkan Osimhen, 7. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 golü bulunan 25 yaşındaki santrfor, toplamda 10 gole imza attı.
Barış Alper üst üste ikinci maçta gol attı
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılı ekibin en golcü oyuncularından olan Barış Alper, 14. haftadaki Eyüpspor maçının ardından Sivasspor mücadelesini de boş geçmedi. Ligde 6 gole ulaşan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 7 kez gol sevinci yaşadı.
Maçın uzatma bölümünde Rey Manaj'ın sert müdahalesiyle ayak bileğinden sakatlanan Barış Alper, sahayı sedyeyle terk etti.
Yunus Akgün, ligdeki gol orucunu bozdu
Sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki en etkili oyuncularından olan Yunus Akgün, Süper Lig'de 5 maç sonra gol attı.
Sivasspor mücadelesine kadar Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 olmak üzere 6 kez tabelayı değiştiren Yunus, Sivasspor karşısında takımının ilk golü kaydetti.
Ligde son olarak 8. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 maçlık gol hasretini sonlandırdı. Yunus, Süper Lig'de 3, toplamda da 7 gole ulaştı.
VAR müdahalesiyle 15. dakikada kırmızı kart gördü
Galatasaray, maçın büyük bölümünde 1 kişi eksik mücadele etti.
Sarı-kırmızı ekipte Metehan Baltacı'nın ceza sahası ön çizgisinin gerisinde Rey Manaj ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale etti. Maçın hakemi Turgut Doman, pozisyonun dışarıda olduğu gerekçesiyle Sivasspor lehine frikik verdi ve Metehan'a sarı kart gösterdi.
Video Yardımcı Hakem (VAR) Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Doman, bariz gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle Metehan'ı 15. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.
Maçın 25. dakikasında 1-0 geri düşen Galatasaray, 1 kişi eksik olmasına rağmen geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, 10 kişi kaldıkları maçta önemli bir mücadele verdiklerini belirtti.
Oyuncularını tebrik eden Buruk, "Maçın içerisinde gerçekten olağanüstü mücadele ettiler ve çok zor bir deplasmandan 10 kişi kalmamıza rağmen çok önemli bir galibiyet aldık." ifadesini kullandı.
Aldıkları galibiyete sevinemediklerini vurgulayan Buruk, "Burada en değerli oyuncularımızdan birinin gerçekten bilerek ayağına basılması ve sakatlanması, buna da VAR hakeminin çağırmasına rağmen orta hakemin gösterdiği tutum, kırmızı kart göstermemesi aslında bugünkü maçın genel ortamının özetiydi." diye konuştu.
Okan Buruk, böyle durumları çok fazla yaşadıklarını ileri sürerek, "Bundan sonra da yine devam edeceğini düşünüyorum. Ama önemli olan 10 kişiyken sahada kalmak ve sahada o başarıyı göstermekti. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de gerçekten bununla ilgili hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
Futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey olmadığını aktaran Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına sebep olan Sivassporlu Rey Manaj ile pozisyonda kart kullanmayan hakemi eleştirerek, "O yüzden futbol adına konuşulacak çok fazla bir şey yok. Sivas takımına çok büyük saygı duyuyorum. Onları da oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Ama gerçekten Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyete sevinmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.