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Spor, Futbol

Sivas 4 Eylül Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır

Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi 4 Eylül Stadyumu maça hazır hale getirildi.

Halife Yalçınkaya   | 03.02.2023
Sivas 4 Eylül Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Stadyumun zeminindeki bakım çalışmaları tamamlandı. Zemin çimlerinin korunması için üzerine serilen "agril" adı verilen özel örtü görevliler tarafından kaldırıldı.

Stat çimleri biçilerek stadyum yarınki karşılaşma öncesi hazır hale getirildi.

Bu arada kentte etkili olan kar yağışının ardından stadyumdaki temizlik çalışmaları da tamamlandı.

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'deki RGH Enertük Enerji Stadyumu'nda, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Adana Demirspor maçını ise Yeni Malatya Stadyumu'nda oynamıştı.

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