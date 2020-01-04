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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Atasoy, "Hedefimiz bu dosyaların geçici olarak değil, kalıcı olarak çözülmesine yöneliktir." açıklamasında bulundu

Ercan Doğan   | 04.01.2020
MKE Ankaragücü transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor

İstanbul

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, transfer yasağının kalıcı şekilde ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, yönetim kurulunun, göreve geldiği günden beri karşılaştığı sorunları çözmeye çalıştığını belirterek, "Bu sorunlardan birincisi -3 puan silme cezasının kaldırılması, mevcut kadromuzdaki futbolcularımız ve teknik heyetimizin alacaklarının ödenmesi, transfer yasağının kaldırılması ve kulübümüzün yaşamsal faaliyetlerinin devam edebilmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda yönetim kurulumuz gecesini gündüzüne katarak yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Bu çalışmaları yaptıkları dönemde çıkan asılsız ve mesnetsiz haberlerin yaşadıkları sıkıntılı süreci daha da zora soktuğunu kaydeden Atasoy, "Özellikle şunu belirtmek isteriz ki kulübümüzden alacakları bulunan futbol ailesinin, alacaklarının tahsili konusunda kulübümüzün önünü açacak tüm fedakarlıkları karşılıklı olarak yapmalarını talep ediyoruz. Transfer yasağını açabilmemiz için çok sayıda dosya önümüzde beklemekte ve görüşmelerimiz devam etmektedir. Hedefimiz bu dosyaların geçici olarak değil, kalıcı olarak çözülmesine yöneliktir. Kulübümüzün önümüzdeki yıllarda hak ettiği yerlere gelebilmesi için herkesin üzerine düşen fedakarlığı yapması gerektiğini ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



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