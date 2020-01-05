Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Denys Harmash Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Muhittin Sandıkçı   | 05.01.2020
Denys Harmash Çaykur Rizespor'da

Rize

Çaykur Rizespor Kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Bakır, bu süreçte Dinamo Kiev ile 29 yaşındaki Denys Harmash'ın sezon sonuna kadar kiralanması için anlaştıklarını vurgulayarak, Türkiye'ye gelen Harmash'ın İstanbul'daki görüşmelerin ardından kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attığını ifade etti.

Ukraynalı futbolcunun Antalya'ya giderek takıma katıldığını kaydeden Bakır, 6 Ocak Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağını aktardı.

Harmash, Dinamo Kiev ile bu sezon ligde 13 maçta 813 dakika forma giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Denys Harmash Çaykur Rizespor'da

Denys Harmash Çaykur Rizespor'da

Galatasaray'da Onyekuru imzayı attı

MKE Ankaragücü transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor Ndiaye'yi borsaya bildirdi

Trabzonspor Ndiaye'yi borsaya bildirdi
Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesini uzattı

Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesini uzattı