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Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray'da Onyekuru imzayı attı

Galatasaray, Nijeryalı sol kanat oyuncusu Onyekuru'nun sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağladı.

Ercan Doğan   | 05.01.2020
Galatasaray'da Onyekuru imzayı attı

İstanbul

Galatasaray, Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun sezon sonuna kadar kiralanması için AS Monaco Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Onyekuru ve kulübü AS Monaco ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sözleşmeye imzayı attı

Öte yandan, Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da katıldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Onyekuru'nun yeniden Galatasaray forması giymesiyle ilgili açıklamada bulunan Cengiz, "Dünya çapında 100 milyona yakın sempatizanımız 30 milyonu aşkın taraftarımız Onyekuru'nun yuvasına dönmesini bekledi ve istedi. En önemlisi bu. Bizi çok daha onurlandıran, taraftarımızı da sevindiren, onun da bunu şiddetle istemesi, bunu bulunduğu kulübe de açıkça beyan etmesi." ifadelerini kullandı.

Cengiz: Diğer tekliflere bakmadı bile

Henry Onyekuru'nun kendisine gelen diğer teklifleri reddettiği hatırlatan Cengiz, "Diğer tekliflere dönüp bakmadı bile. Bu Galatasaray'ı bir araya getiren, bizi bir arada tutan ruh. Galatasaraylılık bir kültür, bir varlık bu anlamda." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Albayrak ise Onyekuru'nun sezon başından beri Galatasaray'a dönmek istediğini aktarıp, "Tekrar yuvasına dönmesi nasıl bir Galatasaraylı olduğunu göstermiştir. Bu sene kiralık ileriki yıllarda da Galatasaray'ın kendi futbolcusu olarak devam etmesini diliyorum. Taraftarlarımızın çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Onyekuru'ya çok teşekkür ediyorum." görüşlerine yer verdi.

Monaco Sportif Direktörü'ne de teşekkür eden Albayrak, "O da Galatasaray'a her zaman olduğu gibi yine elinden gelen katkıyı yaptı." ifadesini kullandı.

Onyekuru: Evime dönmekten mutluyum

Nijeryalı futbolcu ise kiralık olarak yeniden sarı-kırmızılı formayı giymenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evime dönmekten dolayı çok mutluyum. Burası benim evim. Umarım şampiyon olacağız. Burada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum."

Onyekuru geçen sezon da Galatasaray forması giymiş ve 31 Süper Lig maçında 14 gol atmıştı.

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