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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Riva'da TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşecek

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Kulüp Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyetin, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşeceğini kaydetti.

Murat Kaya   | 03.02.2023
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Riva'da TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşecek

İstanbul

Gebetaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Adana Demirspor ile yapılan maçın hakemleriyle ilgili yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını belirterek, toplantıdan TFF Başkanı ile görüşme kararının çıktığını söyledi.

Gebetaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme talep ettiklerini ve bu taleplerinin kabul edildiğini belirterek, Büyükekşi ile Riva'da saat 16.00'da görüşüleceğini kaydetti.

Görüşmeye Kulüp Başkanı Ali Koç'un yanı sıra, yöneticiler Erol Bilecik, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Özgür Özaktaç da gidecek.

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