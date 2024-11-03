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Spor, Futbol

Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.

Ali Ballı  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor karşılaşması, Bodrum İlçe Stadı'nda gerçekleşti.

Birinci yarı

11. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Lopes, sağ kanattan merkeze doğru ilerleyip sol ayağıyla uzak köşeye etkili bir vuruş yaptı. Kaleci Gökhan Akkan, uzanarak topu kornere çeldi.

21. dakikada savunmanın hatasını fırsata çevirmek isteyen Bodrum FK'de Seferi, ceza sahasında sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, top direkten döndü.

22. dakikada Bodrum FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Ege Bilsel, son çizgiden ön direğe ortaladı. Brazao'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada Alanyaspor'un serbest vuruşunda Makouta ön alana ortaladı, Efecan'ın dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.

62. dakikada Bodrum FK'da Mohammed, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesine giden hakem Ali Şansalan, müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendirdi. Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

"11 kişi de, 10 kişi de aynı şekilde mücadele etti"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımını tebrik ettiğini ifade etti.

Bundan önceki teknik direktör İsmet Taşdemir'e de teşekkür eden Demirel, "Çünkü gerçekten inanılmaz bir söylediklerinizi yapmaya çalışan, oyun disiplininden kopmayan bir grup vardı bugün mücadelemde. 11 kişi de, 10 kişi de aynı şekilde mücadele etti. Bazen Ege'nin sakatlığı ve kramp girmesinden dolayı 9 kişiyle aynı şekilde mücadele ettiler." dedi.

"Türk futbolu bence bugün yeni bir oyuncu daha gördü"

İkinci yarıdaki kırmızı kartın dengelerini bozduğunu belirten Demirel, şöyle konuştu:

"Kırmızı kartın ardından ona göre değişiklikler yaptık. Orada yaptığımız değişiklikler de bize hemen cevap verdi. Oyuna giren çıkan herkesi tebrik ediyorum. Asıl bir tebrik de Ege'ye. Çünkü gerçekten Türk futbolu bence bugün yeni bir oyuncu daha gördü, izledi. Benim içim galibiyetten daha önemlisi bugün Ege'nin iyi oynamasıydı. Çok mücadele etmek istedikleri için aşırı konsantreden dolayı bu kramplar girebiliyor. Ben takımımın mücadelesinden, oyunundan memnunum. O yüzden kendilerine de teşekkür ederim."

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