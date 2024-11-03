Eyüpspor Hatayspor'u 2-0 yendi

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşti.
Birinci yarı
7. dakikada ceza sahası dışından Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
11. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Ahmed Kutucu, sol kenarda buluştuğu meşin yuvarlağı ön direğe ortaladı. Altıpasın soluna iyi hareketlenen Thiam, tek vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
20. dakikada Atakaş Hatayspor'da sağdan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan Rivas, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Pedro'ya yerden çevirdi. Pedro, topu kontrol ettikten sonra sağına çekerek ceza sahasına girdi ve yerden köşeye sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol sonrasında Eyüpspor tarafı yoğun itirazda bulundu. VAR hakemi, 21. dakikada hakemi pozisyonu incelemesi için çağırdı. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Yasin Kol, gol kararını iptal etti.
Aynı dakikada itirazlarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sarı kart gördü. İtirazını sürdüren tecrübeli çalıştırıcı, kırmızı kartla saha dışına gönderildi.
İlk yarı, eflatun-sarılıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
60. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Atakaş Hatayspor savunmasının hatasında önde baskıyla topu kazanan Ahmed Kutucu'nun kaleciyle karşı karşıya şutunda Erce'nin ayağından seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırmak istedi. Altıpas önünde topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
79. dakikada Robin Yalçın'ın savunma arkasına yerden pasına hareketlenen Emre Akbaba, meşin yuvarlağı sağ kenarda kontrol ettikten sonra yay üzerinde Ahmed Kutucu'yu gördü. Ahmed'in bekletmeden pasında kaleyi cepheden gören noktadan Ampem'in sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top yandan auta çıktı.
Ev sahibi ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
"En ufak temas yok. Faulle uzaktan yakından alakası yok"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor'da yardımcı antrenör Bülent Albayrak, haksız yere gollerinin iptal edildiğini belirtti.
VAR hakemi Erkan Özdamar'a da tepki gösteren Albayrak, şunları kaydetti:
"Golümüzü iptal ettiler. Önümüzde ekran var, pozisyonu her şekilde izliyoruz. En ufak temas yok. Faulle uzaktan yakından alakası yok. Hakemi bu pozisyonu tekrar izlemeye çağırdığı zaman neyi görerek çağırdı Erkan Özdamar hoca? Neden maçın hakemi önündeki pozisyona VAR'a bakarak karar veriyor? Rıza hoca gol olduğunu söyledi, peş peşe 2 sarı kart çıkardı. Bu kadar basit 2 sarı kartı 4 büyüklerin hocalarına çıkartabilir misiniz? Söylesinler, 'Çıkartırız' derlerse özür dilerim. Yukarıdan gelen direktifle bu kadar basit golü iptal edebilir misiniz? Çok üzgünüm. Bu maç mahalle maçı değil, Süper Lig maçı. Galatasaray-Beşiktaş maçı da Süper Lig maçı, bu maç da. Bugün büyük emek harcadı çocuklar, çok üzgünüm."
"Çok önemli bir 3 puan kazandık"
ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, rakiplerine çok saygı duyarak sahaya çıktıklarını belirtti.
Hatayspor'un Rıza Çalımbay'ın ardından etkili bir takım olduğunu aktaran Yavaş, "Çok önemli bir 3 puan kazandık. Zor karşılaşma oldu bizim adımıza. Bunun böyle olacağını biliyorduk. Rakibimiz sezona iyi başlayamadı. Nihayetinde hoca değişikliği ve son 3-4 haftada iyi bir oyun oynadılar. Rakiplerine üstünlük kurdukları maçlar ama sonuca gitmeyen performans sergiliyorlardı. Bundan dolayı çok saygı duyarak karşılarına çıktık. İlk devre hücumda 2-3 haftadır istemediğimiz bir durum istediğimiz gibi hücum sürelerini uzatamadık ve rakip sahaya yerleşemedik." diye konuştu.
İlk yarıda kontra ataklardan birkaç pozisyon verdiklerini dile getiren Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"İkinci devre sakatlık nedeniyle mecburi bir değişiklik yaptık. Beklediğimiz oyunun karşılığını alamadık ama bir hamle daha yaptık. Taşkın sakatlıktan kurtuldu. 2. golü bulunca daha da rahatladık. Hedefimiz ligde kalmak, buna erken ulaşmak istediğimiz bir şey. Yolda bir hedef değişikliği olur mu bunu hep birlikte göreceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.