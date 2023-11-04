Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,838.00
BTC/USDT
34,713.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde “Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni”ne katılıyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı
logo
Spor, Futbol

Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti.

Emrah Altunkaya  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti Fotoğraf: Kadir Kemal Behar / AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan İstanbulspor-Pendikspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ndao ceza sahası içerisine girip pasını Keino'ya aktardı. Müsait pozisyondaki Kenio'nun vuruşunda top yandan auta gitti.

30. dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Welinton'un uzak direğe doğru ortasına iyi yükselen Erencan Yardımcı kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Pendikspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Rroca pasını Ndao'ya yolladı. Ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ndao topu ağlarla buluşturdu: 1-1

45+3 dakikada Pendikspor bir kez daha öne geçti. Çekici'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunda üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan İstanbulspor'da Ali Yaşar, sarı-siyahlı forma altında 100. maçına çıktı.

İkinci yarı

60. dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Lusamba'nın arka direğe doğru ortasında topa iyi yükselen Welinton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

82. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Duhaney'in savunma arkasına gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Emir Kaan Gültekin'in aşırtma vuruşunda, kaleci Erdem'i geçen topu çizgi önünde Berkay Sülüngöz kornere gönderdi.

83. dakikada Pendikspor 3 farklı üstünlük yakaladı. Thuram'ın derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Görkem Bitin'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurduğu top direkten döndü. Topu takip eden Thuram, yakın mesafeden meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Ofsayt kararı verilen pozisyonda VAR incelemesi sonucu gol geçerli sayıldı: 4-1.

89. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Kubilay'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rroca'nın uzak köşeye doğru vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2.

Karşılaşma Pendikspor'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan İstanbulspor'da Ali Yaşar, sarı-siyahlı forma altında 100. maçına çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldı
Ülke genelindeki camilerde yarın Gazze için dua edilecek
Malatya'da dut ağacı sonbaharda meyve verdi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı"nın sahte olduğunu bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık

Benzer haberler

Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti

Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu'nun eski takımı RAMS Başakşehir'e konuk olacak

Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü

Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü
Süper Lig'de İstanbulspor ile Pendikspor karşılaşacak

Süper Lig'de İstanbulspor ile Pendikspor karşılaşacak
Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 134. randevu

Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 134. randevu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet