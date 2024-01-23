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Spor, Futbol

Samsunspor'un hedefi Süper Lig'de kalmak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Bizim için en önemli şey, sezon sonunda ligde kalabilmek." dedi.

İlyas Gün  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Samsunspor'un hedefi Süper Lig'de kalmak Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe maçının ve alınan 1 puanın çok özel olduğunu dile getirdi.

Takım olarak Fenerbahçe karşısında çok iyi reaksiyon gösterdiklerini anlatan Gisdol, çok iyi mücadele ettiklerini ve çok önemli 1 puanı aldıklarını aktardı.

Gisdol, 25 Ocak Perşembe günü sahalarında oynayacakları Mondihome Kayserispor maçına da değinerek, "Hedefimizin ne olduğunu en başından beridir biliyoruz. Bizim için en önemli şey, sezon sonunda ligde kalabilmek. Yapmamız gereken, antrenmanlarda şimdiye kadar nasıl bir performans gösteriyorsak, oynama şeklimizi nasıl sahaya yansıttıysak aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sistem bizi güçlü kılıyor. Şimdi yapmamız gereken Kayserispor maçına odaklanmaktır. İyi oyunculardan kurulu bir kadroları olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar nasıl bir performans gösterdiysek aynısını Kayserispor karşılaşmasında da göstermemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Ligde sadece bir hedeflerinin olduğuna işaret eden Gisdol, şunları kaydetti:

"Ligde ilk 10'a girmek gibi bir hedef içinde değiliz. Bu hataya düşmeyelim. Daha önce de söylemiştim. İnişlerimiz, çıkışlarımız olacak. Alacağımız galibiyetler olacak, mağlubiyetler de olacaktır. Bunun toplamında bazen başarılı, bazen başarısız sonuçlar olacaktır. Sezon sonuna kadar zor geçecek bir lig oynayacağız. Yolumuz uzun ve zor olacak. Ayaklarımızın sağlam basması gerekiyor. Belki bu tipik bir Alman bakışı olabilir. Ligde yeniyiz ve ilk adımları attık, bu şekilde de devam etmemiz gerekiyor."

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