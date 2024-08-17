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Spor, Futbol

Gaziantep FK, yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Okan Coşkun  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Gaziantep FK, yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Gaziantep

Kalyon Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Emre Kargın yönetecek.

Bu sezon lige galibiyetle başlayan Gaziantep temsilcisi, Samsunspor karşılaşmasında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

Samsunspor ile 3. randevu

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Samsunspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde geçen sezon Samsunspor ile 2 kez karşılaşan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalardan birinde galip gelirken bir karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep FK, bu sezon ise ligin 2. haftasında ağırlayacağı Samsunspor'u yenip puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

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