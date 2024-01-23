Dolar
30.28
Euro
32.89
Altın
2,024.07
ETH/USDT
2,207.20
BTC/USDT
38,900.00
BIST 100
8,051.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Küçükçekmece'de “STK ve Muhtarlar” buluşmasında konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Sabalenka, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde son şampiyon Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova'yı yenerek yarı finale çıktı.

Fatih Erel  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Sabalenka, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında oynanan ve 1 saat 11 dakika süren çeyrek final maçında, 2 numaralı seribaşı Belaruslu tenisçi, 9 numaralı seribaşı Çekyalı rakibini 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen yıl Avustralya Açık'ta yaşayan 25 yaşındaki Sabalenka, yarı finalde 4 numaralı seribaşı konumundaki 19 yaşındaki ABD'li sporcu Coco Gauff ile karşılaşacak.

Geçen sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Sabalenka'yı 2-1 yenen Gauff, şampiyon olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emekli Sandığından aylık alanların zam farkı 26 Ocak'ta ödenecek
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Thodex'in kurucusunun da olduğu 21 şüpheli hakkındaki yeni iddianame iade edildi
Yüksekova'da metrelerce kar altındaki yolları açma çalışmaları sürdü
Marmara'da geçen yıl aralık yağışları 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 65 arttı

Benzer haberler

Sabalenka, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Sabalenka, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Milli tenisçi kardeşler, hedeflerine ulaşmak için birlikte raket sallıyor

Gauff, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Gauff, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi
Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık gençler kategorisinde son 16'ya kaldı

Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık gençler kategorisinde son 16'ya kaldı
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Zverev çeyrek finale yükseldi

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Zverev çeyrek finale yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet