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Spor, Futbol

Samsunspor, sahasında Kayserispor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-0 yendi.

İlyas Gün  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Samsunspor, sahasında Kayserispor'u 2-0 yendi

Samsun

11. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun yaklaşık 25 metreden orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın bacakları arasından fillerle buluştu. 1-0

25. dakikada ceza sahası çizgi üzerinde topla buluşan Tait'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

37. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki Fofana'nın ara pasında Ercan Kara, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Bilal Bayazıt'ın göğsüne çarpan top oyun alanına geri döndü.

43. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltı VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Samsunspor atağında Ercan Kara'nın pasında Holse, ceza sahasına girer girmez Attamah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından Altay, penaltıyı iptal ederek serbest vuruş verdi.

57. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın sağ taraftan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasına iyi yükselen Ercan Kara, kafayla topu kaleci Bilal Bayazıt'ın elleri arasından ağlara gönderdi. 2-0

67. dakikada konuk takımın atağında Gökhan Sazdağı'ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Okan Kocuk, bloke etti.

89. dakikada Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'ın pasında Kolovetsios'un ceza sahası dışından yerden sert şutunda topu kaleci Okan Kocuk, çizgi üzerinden yatarak kontrol etti.

90+2. dakikada ev sahibi takım mutlak pozisyonu kaçırdı. Ani gelişen atakta Soner Aydoğdu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt'a çarpan meşin yuvarlak taca çıktı.

Karşılaşmayı Samsun ekibi 2-0 kazandı.

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