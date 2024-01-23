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Madrid, 2026'dan itibaren Formula 1 takvimine eklenecek

İspanya'nın başkenti Madrid, 2026'dan itibaren Formula 1 takviminde yer alacak.

Fatih Erel  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Madrid, 2026'dan itibaren Formula 1 takvimine eklenecek -

İstanbul

Formula 1'den yapılan açıklamada, "İspanya Grand Prix'si, 2026'dan 2035'e kadar Madrid'de düzenlenecek." ifadesi kullanıldı.

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