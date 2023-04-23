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Spor, Futbol

Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının 11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasını kutladı

Yılport Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının 11 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkmasını kutladı.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının 11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasını kutladı Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Samsunspor, normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Taraftarlar, karşılaşma sırasında yaşadıkları sevinci stat dışına taşıdı ve kentte sevinç gösterileri düzenlemeye başladı.

Samsunspor bayraklarıyla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentte tur attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise ellerindeki meşaleler ve Samsunspor bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

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