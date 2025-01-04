Samsunspor, Trabzonspor'u mağlup etti

Samsun
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Reeder Samsunspor-Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
4. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Yunus Emre Çift'ten seken top Banza'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
27. dakikada Reeder Samsunspor atağında Holse'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Schindler'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
30. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Reeder Samsunspor atağında Benasser'in ara pasında Holse, ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Danimarkalı oyuncunun plase vuruşunda top, Uğurcan Çakır'ın bacakları arasından ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Cham kullandı. Bu futbolcunun yaklaşık 20 metreden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda kornere gönderdi.
49. dakikada Trabzonspor 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir takımın sağ taraftan kazandığı korner atışını Cham kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Banza, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-1
55. dakikada Serdar Saatçi'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleye yönelen topu son anda kaleci Okan Kocuk yatarak uzaklaştırdı.
70. dakikada ani gelişen Reeder Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin ceza sahası içine pasında defanstan sıyrılan Holse'nin son anda dokunduğu top, az farkla auta gitti.
76. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın sol taraftan kazandığı korner atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altıpas içine ortasında Mouandilmadji kafa ile topu arka direkteki Holse'ye indirdi. Danimarkalı oyuncu boş ağlarla meşin yuvarlağı buluşturdu: 2-1
Reeder Samsunspor, karşılaşmayı Holse'nin attığı 2 golle 2-1 kazandı.
Şenol Güneş: "Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı"
Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı." dedi.
Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsun'da kazanma ihtiyaçlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.
Oyuna kötü ve tedirgin başladıklarını ifade eden Güneş, "İlk yarıda top kayıplarımız oldu. Rakibin de bu yapıda oynayacağını bekliyorduk. Savunma anlayışı da durup hızlı kontraya çıkma anlayışı vardı. Bizim 3-4 tane top kaybımızdan bir tanesini golle değerlendirerek öne geçti. İlk yarı defans olarak iyi oynamadık. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Oyun da tamamen kontrolümüzdeydi." diye konuştu.
Üstlerine gelmediği anlardan sonra kornerden yedikleri golün Samsunspor'un direncini attırdığını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ondan sonra oyun yapımız tamamen bozuldu. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı. Sebebi de top kayıtlarımız, basit hatalarımız, rakibin de bunu kullanması. Üzgünüm çünkü bir çıkışa ihtiyaç vardı. Daha önce de buna benzer maçlarımız oldu. Bunu devam ettirdik bugün. Maalesef kaybettik.
Yüksel Yıldırım: "İkinci yarı biz artık Avrupa'ya doğru yola çıkacağız"
Reeder Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, "İkinci yarı biz artık Samsun şehrinin hayali olan Avrupa'ya doğru yola çıkacağız." dedi.
Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2-1 galip geldikleri Trabzonspor karşılaşmasının haftanın en önemli maçı olduğunu söyledi.
Futbolcularından karşılaşma öncesi 3 puanı istediğini aktaran Yıldırım, Samsunspor'un lige renk katan bir takım olduğunu belirterek "Gerçek takım gibi oynuyoruz artık. Her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Evimizde deplasmanda fark etmiyor." ifadelerini kullandı.
Ligde gelecek hafa Kayserispor ile karşılaşacaklarına dikkati çeken Yıldırım, "Ondan da 3 puanla çıkmak istiyoruz. Arkamızdaki rakibimiz Eyüpspor ile puan farkını 3 çıkardık. Onlar haftaya bay geçecek. Biz Kayseri'de olacağız. Oradan puan veya puanlar alırsak yani ilk yarıyı belki 3 puan belki 6 puan farkla bitirirsek diyorum ikinci yarı biz artık Samsun şehrinin hayali olan Avrupa'ya doğru yola çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.