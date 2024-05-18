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Spor, Futbol

Samsun'da beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Yılport Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

İlyas Gün  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Samsun'da beraberlik Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

14. dakika Alanyaspor 1-0 öne geçti. Augusto'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gitti.

31. dakikada misafir takımın sağ taraftan kazandığı serbest atışı Balkovec kullandı. Balkovec'in ceza sahasının hemen önünden direkt kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle oyun alanına döndü.

36. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, direk dibinden son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 misafir ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu arada iki takımın oyuncuları maça, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını temsil eden üzerinde Atatürk ve Bandırma Vapuru baskısı bulunan tişörtlerle çıktı.

60. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, önce kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı sonra da defans oyuncusunu çalımlayarak plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

79. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Hwang'un şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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