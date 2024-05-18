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Spor

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. etabı Emilia-Romagna Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in oldu

İstanbul

İtalya'nın Imola kentinde yer alan 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 14.746 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Üst üste 8. kez pole pozisyonu kazanan Verstappen, Ayrton Senna'ya ait rekora ortak oldu.

Hollandalı sürücünün 0.074 saniye arkasındaki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.091 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) üçüncü sırayı aldı.

Emilia-Romagna Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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