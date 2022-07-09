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Dünya, Spor

F1 Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışını, Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.

Yunus Kaymaz   | 09.07.2022
F1 Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu Fotoğraf: Mine Kasapoğlu / AA

İstanbul

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışı, 23 tur üzerinden yapıldı.

Son şampiyon Verstappen, 26 dakika 30.059 saniyelik süresiyle sprint yarışında galip geldi. Hollandalı pilot, bu sonuçla yarınki yarışa "pole" pozisyonunda başlama hakkı elde etti.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 1.675 saniye arkasında ikinci, takım arkadaşı İspanyol Carlos Sainz ise Verstappen'in 5.644 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Ayrıca sprint yarışında ilk 8'e giren sürücülere 1'den 8'e kadar puan verildi.

Avusturya Grand Prix'sinde 71 tur üzerinden koşulacak yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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