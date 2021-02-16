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Spor, Futbol

PFDK'den Mauricio Lemos'a 2 maç ceza

Lemos, Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynanacak mücadelede yer alamayacak.

Süha Gür   | 16.02.2021
PFDK'den Mauricio Lemos'a 2 maç ceza

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Lemos'un 2 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Lemos, Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynanacak mücadelede yer alamayacak.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Ekinci'ye, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.

Ekinci'ye ayrıca akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı 24 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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