Fenerbahçe ve Rizespor PFDK'ye sevk edildi
TFF'den yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede talimatlara aykırı hareketi nedeniyle sarı-lacivertli kulübün disipline gönderildiği duyuruldu.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede talimatlara aykırı hareketi nedeniyle sarı-lacivertli kulübün disipline gönderildiği duyuruldu.
Çaykur Rizespor'un ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
MKE Ankaragücü oyuncusu Michal Pazdan'ın ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği aktarıldı.
Öte yandan Hes Kablo Kayserispor kulübü görevlisi Muzaffer Yavuz'un MKE Ankaragücü müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.