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PSG'den Barcelona'ya farklı tarife

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında PSG, Barcelona'yı 4-1 mağlup etti. Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya karşı "hat-trick" yapan üçüncü oyuncu oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 17.02.2021
PSG'den Barcelona'ya farklı tarife

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona'yı 4-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı.

İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou'da Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.

Barcelona, 27. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. PSG, Angel Di Maria ve Neymar gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta 32, 65 ve 85. dakikalarda Kylian Mbappe, 70. dakikada Moise Kean'in golleriyle 4-1 galip geldi.

Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya karşı "hat-trick" yapan üçüncü oyuncu oldu.

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