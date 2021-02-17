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Ozan Kabak'lı Liverpool Leipzig engelini aştı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Liverpool, Leipzig'i 2-0 mağlup etti. Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 17.02.2021
Ozan Kabak'lı Liverpool Leipzig engelini aştı

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında LiverpoolLeipzig'i 2-0 mağlup etti.

Almanya ekibi Leipzig ile İngiltere temsilcisi Liverpool arasındaki karşılaşma, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden aldığı tedbirler sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynandı.

Liverpool, 53. dakikada Muhammed Salah ve 58. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıktı

Liverpool'un Almanya ekibi Schalke 04'ten kiraladığı milli futbolcu Ozan Kabak, Leipzig ile oynanan müsabakada ilk 11'de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Liverpool forması giyen Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Ayrıca milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk oldu.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 10 Mart'ta oynanacak.

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