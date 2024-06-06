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Spor, Futbol

PFDK, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'na 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na, 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Can Öcal  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
PFDK, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'na 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Ecmel Faik Sarıalioğlu'na 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası verildi.

Yılport Samsunspor oyuncusu Yunus Emre Çift de Süper Lig'in 38. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında rakip takım sporcusuna yaptığı ciddi faul nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edildi.

Kurul, Siltaş Yapı Pendikspor'a 912 bin, Galatasaray'a 732 bin, Beşiktaş'a 620 bin, MKE Ankaragücü'ne 590 bin, TÜMOSAN Konyaspor'a 573 bin, Corendon Alanyaspor'a 352 bin, Yılport Samsunspor'a 320 bin, Mondihome Kayserispor'a 312 bin, Bitexen Antalyaspor'a 252 bin, Fenerbahçe'ye 224 bin, Çaykur Rizespor'a 150 bin, VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor ve Atakaş Hatayspor'a da 112'şer bin lira para cezası uyguladı.

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