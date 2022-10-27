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Spor, Futbol

PFDK Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Emre Doğan   | 27.10.2022
PFDK Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Erden Timur'un, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a çeşitli sebeplerle 52 bin lira para cezası verildiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın ise 2 maç men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü'nde forma giyen Emre Kılınç'a ise bir maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray'a 256 bin lira, Beşiktaş'a 156 bin lira, HangiKredi Ümraniyespor'a 100 bin lira, Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor'a 56'şar bin lira, MKE Ankaragücü ile Arabam.com Konyaspor'a ise 18'er bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Kasımpaşa, Ümraniyespor, Fenerbahçe ve Galatasaraylı bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha, Yukatel Kayserispor ile Beşiktaşlı bazı taraftarların passolig kartlarının ise bir sonraki deplasman müsabakası için bloke edildiği kaydedildi.

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