Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk lig yenilgisini aldı
İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde oynanan maçta Shams Azar'a 3-2 yenilirken Türk teknik adam, takımın başında ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
İstanbul
İran Pro Ligi'nin 24. haftasında Persepolis, deplasmanda Shams Azar ile karşılaştı.
Shams Azar'a 3-2 mağlup olan Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk lig yenilgisini aldı.
Persepolis'te forma giyen Türk futbolcu Serdar Dursun, 25. dakikada takımının maçtaki ilk golünü kaydetti.
Ligde üçüncü sırada yer alan Persepolis, bu mağlubiyetle 47 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.