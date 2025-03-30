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Spor, Futbol

Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk lig yenilgisini aldı

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde oynanan maçta Shams Azar'a 3-2 yenilirken Türk teknik adam, takımın başında ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Fatih Erel  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk lig yenilgisini aldı

İstanbul

İran Pro Ligi'nin 24. haftasında Persepolis, deplasmanda Shams Azar ile karşılaştı.

Shams Azar'a 3-2 mağlup olan Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk lig yenilgisini aldı.

Persepolis'te forma giyen Türk futbolcu Serdar Dursun, 25. dakikada takımının maçtaki ilk golünü kaydetti.

Ligde üçüncü sırada yer alan Persepolis, bu mağlubiyetle 47 puanda kaldı.

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