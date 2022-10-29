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Dünya

İran’da Persepolis ve Pasargad antik kentleri ziyarete kapatıldı

İran’ın Fars eyaletinde bulunan Persepolis ve Pasargad antik kentleri "Büyük Kiros Günü" nedeniyle 3 günlüğüne tüm ziyaretlere kapatıldı.

Haydar Şahin   | 29.10.2022
İran’da Persepolis ve Pasargad antik kentleri ziyarete kapatıldı

Tahran

Ülkenin kullandığı takvime göre 7 Aban'ı (29 Ekim) Büyük Kiros Günü olarak kutlayan bazı İranlılar, Fars eyaletindeki Persepolis antik kentinde toplanıp, yönetim aleyhinde gösteri düzenleyerek, milliyetçi sloganlar atıyor.

Genellikle güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılan gösterilere dönüşen buluşmayı engellemek isteyen İran, Devlet Güvenlik Konseyi ve Kültür Bakanlığının bildirisiyle Şiraz’daki türbe saldırısını da gerekçe göstererek, 27-29 Ekim tarihleri arasında antik kente girişi yasakladı.

Yayımlanan bildiriye rağmen sosyal medyadan Persepolis’te toplanma çağrıları yapılması üzerine güvenlik güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ana yollara barikat kuran güvenlik güçleri, ziyaretçilerin geçişini tamamen engellemek için ara yolları da kum dökerek ve beton bariyerler koyarak kapattı.

Persepolis ve Pasargad antik kentlerini görmek isteyen turistler ise alınan önlemler nedeniyle ziyaretlerini yapamadı.

Büyük Kiros Günü

Ahameniş İmparatorluğu’nun kurucu hükümdarı Büyük Kiros’un Babil’e girdiği gün olarak kabul edilen hicri şemsi takvime göre 7 Aban, 2004 yılından beri Fars milliyetçileri tarafından "Büyük Kiros Günü" olarak anılıyor.

Kiros’un insan hakları, özgürlük, adalet gibi kavramlar henüz yokken yasalarında bu kavramlara yer vermesinin üzerinde durulduğu anma etkinliklerinin son birkaç yıldır siyasi bir platforma dönüşmesi, konunun kültürel bir mesele olmaktan uzaklaştığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

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