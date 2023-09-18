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İran'da Ronaldo’ya coşkulu karşılama

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı ile İran'ın Persepolis takımı arasında oynanacak maç için Tahran'a gelen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo coşkuyla karşılandı.

Haydar Şahin  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
İran'da Ronaldo’ya coşkulu karşılama Fotoğraf: Haydar Şahin/AA

Tahran

Yarın oynanacak Asya Şampiyonlar Ligi grup maçı için bugün öğle saatlerinde başkente gelen Ronaldo'lu Al Nassr ekibi, futbolseverlerin tezahüratları eşliğinde iki katı Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği için ayrılan otele yerleşti.

Otele çıkan yolların kapatılması nedeniyle Ronaldo hayranları ünlü futbolcuyu görmek için yamaçlara tırmanmak dahil çeşitli yollar denedi.

Bazı hayranlar otele ulaşabilirken kimisi güvenlik güçlerince geri çevrildi. Saatlerce otel çevresinde bekleyen hayranlar antrenmanın iptal edilmesi üzerine dışarı çıkmayan Ronaldo’yu göremeden dağıldı.

Başkente Ronaldo'yu görmek için geldiler

Şiraz kentinden geldiğini söyleyen Ali Muhammedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ronaldo'yu görmek için burada olduğunu belirtti.

Muhammedi, maçın seyircisiz oynanmasından dolayı ünlü futbolcuyu göremeyeceği için üzgün olduğunu ifade ederek, "En azından uzaktan da olsa burada görmeyi umuyorum. Sabah saatlerinden beri otelin çevresinde bekliyorum. Umarım Ronaldo çıkar ve görme şansım olur." dedi.

Ünlü futbolcuyu görme ümidiyle otele gelen Hüseyin Caferi de Ronaldo’yu çok sevdiğini, görmeyi arzuladığını ancak maçı Persepolis'in kazanmasını istediğini kaydetti.

Ronaldo hayranı olduğunu belirten Haşim Rahmani ise Al Nassr takımının kazanmasını istediğini ifade etti.

Kalabalık hayran grubu sık sık “Ronaldo Ronaldo” şeklinde tezahürat yaparak ünlü futbolcuyu görmek isteğini duyurdu.

Aynı saatlerde Al Nassr takımının antrenman yapacağı belirtilen Azadi Stadyumu çevresinde de kalabalık oluştu. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağıtılırken Persepolis takımı stadyumda antrenmanını yaptı.

Maç seyircisiz oynanacak

Al Nassr ile Persepolis karşılaşması yarın Azad Stadyumu’nda seyircisiz gerçekleşecek.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Persepolis Tahran Futbol Kulübüne ait sosyal medya hesabından 1 Haziran 2021 tarihinde, Hindistan'ı tahkir edici ifadeler kullanılması sonrasında, Persepolis'e, Asya Şampiyonlar Ligi ilk maçını seyircisiz oynama cezası vermişti.

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