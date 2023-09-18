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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Sivas deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yendi.

Müzahim Zahid Tüzün  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
MKE Ankaragücü, Sivas deplasmanından 3 puanla ayrıldı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında EMS Yapı Sivasspor, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

11. dakikada sol kanatta topla buluşan N’Jie'nin ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Bahadır Han Gündoğdu meşin yuvarlağı dışarı çeldi.

18. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Yunus Emre Konak'ın pasında orta alanda topa sahip olan Saiz, ceza sahası önüne kadar taşıdığı meşin yuvarlağı, düzgün vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0.

27. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Kitsiou'nun içeri kestiği topu Hanousek önünde buldu. Hanousek'in sert şutunda, kaleci Ali Şaşal'ın dokunduğu meşin yuvarlak kornere çıktı.

31. dakikada beraberlik golü geldi. Hanousek'ın sol kanattan içeri açtığı ortaya iyi hareketlenen Morutan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle gönderdi: 1-1.

46. dakikada serbest vuruş kullanan Emrah Başsan'ın içeri kestiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.

66. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Garry Rodrigues, ceza yayı önündeki Tolga Ciğerci ile meşin yuvarlağı buluşturdu. Tolga Ciğerci'nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

85. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içine gelen topa iyi yükselen Yunus Emre Konak'ın kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Gündoğdu meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten dışarı çeldi.

90+6. dakikada Cephas, kendi yarı alanında buluştuğu topu Charisis'ten kurtarıp rakip alana taşıdı. Cephas meşin yuvarlağı, kalecinin beraberlik golü atmak için terk ettiği boş kaleye gönderdi: 1-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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